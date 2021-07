Berlin - Der erste Juli beginnt für Ulrich Basteck so wie immer in den vergangenen Wochen und Monaten: zuerst die neuesten Covid-Nachrichten aus dem Netz holen, dann um kurz nach sieben unter die Dusche. Er spürt, wie lauwarmes Wasser fast spinnenförmig über die Kopfhaut Richtung Nacken plätschert. Er könnte jetzt „Un bel di vedremo“ summen: „Eines schönen Tages werden wir sehen.“ Seit er in Verona Anna Netrebko erlebt hat, geht ihm die Arie aus Puccinis „Madame Butterfly“ nicht mehr aus dem Sinn – schönes Lied, schöner Tag, schöne neue Zuversicht?

So in etwa könnte dieser erste Juli-Morgen abgelaufen sein. Doch Basteck, Chef und Eigner des Berliner Reiseveranstalters Wörlitz Tourist, schweigt sich darüber aus. Mit seinem Unternehmen ist er auf drei Etagen in einem dieser gesichtslosen Nachwende-Bürobauten untergekommen, nahe dem Volkspark Prenzlauer Berg. Dort empfängt er in seinem weitläufigen Büro, dessen einziger optische Höhepunkt wohl er selbst ist: ein Mann, Anfang sechzig, im blütenweißen Hemd, abgestimmt auf sein immer noch volles und sorgfältig geschnittenes grau-weißes Haar. Vorsorglich hat er Kaffee brühen lassen, den schenkt er jetzt schwungvoll aus und taxiert dabei freundlich seinen Gegenüber. Klar doch, er weiß längst, dass im Geschäftsleben – und wohl nicht nur dort – die Wirkung eines Auftritts nur zu zehn Prozent durch den Inhalt des Gesagten bestimmt wird. Alles andere hängt vom Auftritt selbst ab. Gesten, Betonung, Satzmelodie müssen stimmen.