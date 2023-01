Spareifer lässt Geldvermögen weiter steigen Die privaten Haushalte in Deutschland sind so reich wie nie. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges gehen an den Geldvermögen nicht spurlos vor... dpa

Frankfurt/Main -Mit enormen Sparbemühungen haben die Menschen in Deutschland ihre rekordhohen Geldvermögen im vergangenen Jahr in Summe weiter gemehrt. Allerdings fiel das Plus bei den Geldvermögen der privaten Haushalte mit knapp zwei Prozent auf fast acht Billionen Euro nach Berechnungen der genossenschaftlichen DZ Bank, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, deutlich geringer aus als in den von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren.