Sparen bei Kurzreisen? Branche vor unsicherer Saison In der Tourismusbranche herrscht Sorge, dass die Reiselust angesichts der Teuerung nachlässt. Auch Fachkräftemangel plagt die Branche. Beim Blick zurück auf ... dpa

Potsdam -Nach einem Gäste-Zuwachs im Sommer blickt die Tourismusbranche in Brandenburg verunsichert in die Herbst- und Wintersaison. Angesichts der Teuerung und der Energiekrise herrscht Sorge, dass mehr Menschen bei Kurzreisen sparen. Zudem habe die Corona-Krise den Fachkräftemangel in der Branche dramatisch verschärft, wie aus dem am Mittwoch in Grünheide veröffentlichen Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes herging. Es müssten verstärkt internationale Arbeitskräfte gewonnen werden.