Spargelbauern vor Beginn der Saison vorsichtig opimistisch Der Frühling bringt ein regionales Gemüse wieder auf den Speiseplan: Die Spargelsaison steht an: Die Landwirte hoffen auf gute Erträge und nach Kaufzurückhal...

Potsdam/Beelitz -Nach einer Kaufzurückhaltung im vergangenen Jahr starten die Spargelbauern in Brandenburg vorsichtig optimistisch in die diesjährige Saison. Durch den Ukraine-Krieg, Inflation und Kostensteigerung sieht Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, zwar keine optimalen Rahmenbedingungen, ist aber dennoch zuversichtlich, dass das Kundeninteresse sich positiver gestaltet als im Vorjahr. Die Bauern hofften, dass sich die Lage in dieser Saison halbwegs normalisiere, so der Vereinsvorsitzende.