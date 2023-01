Sparkurs bei Panzer-Motorenhersteller? Betriebsrat alarmiert Eigentlich müsste sich die Belegschaft von Rolls-Royce Power Systems freuen. Der Hersteller der deutschen Panzer-Motoren hat volle Auftragsbücher. Doch dem b... dpa

ARCHIV - Das Logo von Rolls Royce auf einer Stehle vor dem Werk 1 in Friedrichshafen. Felix Kästle/dpa

Friedrichshafen -Nach einem Wechsel an der Spitze des britischen Mutterkonzerns rechnen die Betriebsräte des Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems mit Einsparungen und einem Einstellungsstopp. Das Unternehmen am Bodensee stellt unter anderem die Motoren für die Leopard- und Puma-Panzer her. Die Arbeitnehmervertretung rief für Montagvormittag zu einer Betriebsversammlung unter freiem Himmel auf.