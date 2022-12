Spezialschiff für LNG-Terminal kommt Mitte Dezember Die „Hoegh Esperanza“ wird bald in Wilhelmshaven erwartet. Die Anlage soll am 17. Dezember offiziell in Betrieb genommen werden. dpa

Ein Schnellboot der Wasserschutzpolizei fährt vor dem Anleger für das LNG-Terminal: Noch im Dezember soll ein mit Flüssigerdgas beladenes Spezialschiff dort anlegen. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Düsseldorf/Wilhelmshaven -Der Gasimporteur Uniper erwartet Mitte Dezember das Spezialschiff „Hoegh Esperanza“ als technisches Herzstück für das neue LNG-Anlandeterminal in Wilhelmshaven. Das sagte ein Firmensprecher am Montag in Düsseldorf. Er dementierte Berichte, wonach der Tanker bereits am kommenden Samstag (10.12.) in Wilhelmshaven festmachen solle.