Spritmangel in Frankreich: Teil-Einigung mit Gewerkschaft Seit zwei Wochen streiken Raffinerie-Arbeiter in Frankreich. Jetzt steht eine Lösung des Konflikts in Aussicht. dpa

Paris (dpa) -Nach anhaltenden Engpässen an Frankreichs Tankstellen zeichnet sich im Raffinerie-Streik teilweise eine Einigung ab. Eine der streikenden Gewerkschaften habe mit TotalEnergies in der Nacht zu Freitag eine Lohnerhöhung in Höhe von sieben Prozent und eine Bonuszahlung ausgehandelt, berichtete der französische Fernsehsender franceinfo.