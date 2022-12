Stabilisierungsversuch im Dax kurz vor Weihnachten Zäher Auftakt am deutschen Aktienmarkt: Am letzten Handelstag vor Weihnachten waren die Kurs-Ausschläge zunächst überschaubar. Der Dax dämmte am Freitag sein... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Zäher Auftakt am deutschen Aktienmarkt: Am letzten Handelstag vor Weihnachten waren die Kurs-Ausschläge zunächst überschaubar. Der Dax dämmte am Freitag seine Auftaktgewinne schnell wieder ein und stand zuletzt noch mit 0,10 Prozent im Plus bei 13.928,16 Zählern. Etwas besser lief es für den MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte, der um 0,42 Prozent auf 25.212,14 Zähler zulegen konnte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit einem leichten Minus nahezu auf der Stelle.