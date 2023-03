Stahlarbeiter demonstrieren für sichere Arbeitsplätze Stahlarbeiter aus Sachsen und Brandenburg haben am Donnerstag in Riesa für bezahlbaren Industriestrom und sichere Arbeitsplätze demonstriert. Etwa 400 Beschä... dpa

Riesa -Stahlarbeiter aus Sachsen und Brandenburg haben am Donnerstag in Riesa für bezahlbaren Industriestrom und sichere Arbeitsplätze demonstriert. Etwa 400 Beschäftigte hätten sich am Mittag vor dem Feralpi Stahlwerk zu einer Kundgebung versammelt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall. Sie beteiligten sich damit an einem bundesweiten Aktionstag der drei Gewerkschaften IG Metall, IG BCE und IG BAU.