Star-Investor Ray Dalio: Risiko eines Dritten Weltkriegs mit USA und China auf 50 Prozent gestiegen

Erst der russische Angriff auf die Ukraine, jetzt eine neue Eskalation im Nahen Osten: Die Welt scheint an mehreren Orten zusammenzubrechen. Was, wenn es nur der Anfang ist?



Der brutale Hamas-Angriff auf Israel und die militärische Antwort des Angegriffenen wird wahrscheinlich bald weitere Zusammenstöße an anderen Orten auslösen, warnt der Star-Investor Ray Dalio, der auch als „Steve Jobs des Investierens“ bekannt ist.

Ein Weltkrieg, an dem auch die USA und China beteiligt wären, sei wahrscheinlicher geworden, schrieb der 74-Jährige auf LinkedIn in einem Beitrag unter dem Titel „Ein weiterer Schritt in Richtung eines internationalen Krieges“.

Ray Dalio: Der Ukraine-Krieg und der Krieg in Israel werden „bis zum Ende brutal“ verlaufen

„Meiner Meinung nach besteht bei diesem Krieg ein hohes Risiko, dass er an mehreren Orten zu weiteren Konflikten unterschiedlicher Art führt, und es ist wahrscheinlich, dass er schädliche Auswirkungen hat, die über die in Israel und Gaza hinausgehen“, schätzt Dalio ein. „Vor allem aus diesen Gründen scheint es mir, dass die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von eingedämmten Konflikten zu einem ungezügelten, heißen Weltkrieg, an dem die Großmächte beteiligt sind, in den letzten zwei Jahren von 35 auf etwa 50 Prozent gestiegen ist.“

Dalio ist der milliardenschwere Gründer von Bridgewater Associates – des weltweit größten Hedgefonds – und Autor von „Prinzipien für den Umgang mit der sich verändernden Weltordnung: Warum Nationen erfolgreich sind und scheitern“. Der Experte für globale Machtverschiebungen und historische Zyklen schreibt weiter in seiner neuesten Analyse, dass die Konflikte zwischen Israel und Hamas, Russland und der Ukraine wahrscheinlich „bis zum Ende brutal“ verlaufen werden und dass diese Art von Kämpfen „sich eher ausbreiten als abklingen wird“. Wenn diese Kriege sich auf andere Länder ausbreiten würden, vor allem auf die großen Länder, werde es einen „viel schrecklicheren, heißen Weltkrieg“ geben.

„Das wäre erschreckend großartig“: Das wünscht sich Ray Dalio von China und den USA

Darüber hinaus stellt der pensionierte Chef von Bridgewater die beiden heißen Kriege als Teil eines größeren Machtkampfes dar, der die neue Weltordnung definieren werde. Wir sollten erkennen, schreibt er, dass sie nicht nur zwischen den direkt beteiligten Parteien stattfinden, sondern Teil der größeren Großmachtkonflikte um die neue Weltordnung seien – und sie werden laut Dalio große Auswirkungen auf alle Verbündeten und Feinde der vier Seiten haben.

Die aktuellen Spannungen zwischen den USA und China seien noch beherrschbar und würden nicht unbedingt zu einem ausgewachsenen Krieg führen, konstatiert er. Wenn es in diesen beiden Kriegen jedoch zu direkten Kämpfen käme und die Zahl der Toten zunehmen würde, würde dies den Weg für einen Übergang „zu einem brutalen Dritten Weltkrieg“ ebnen. Der Wunschtraum Dalios, den er selbst für kaum realisierbar hält, wäre, dass alle den Schrecken eines Weltkriegs erkennen und zusammenkommen, um ihn zu verhindern. „Mein erreichbareres Ziel wäre, dass die USA und China gemeinsam Frieden in der Ukraine vermitteln“, schreibt Dalio.

„Auch wenn dies ein weit entferntes Ziel ist, könnte es erreichbar sein, da die Bedingungen dafür reifen. Stellen Sie sich vor, die beiden führenden und gegensätzlichen Weltmächte, die sich derzeit für einen heißen Krieg aufstellen, bündeln ihre Kräfte, um Frieden zu schaffen. Das wäre erschreckend großartig, denn es würde nicht nur Frieden bringen, sondern auch das Risiko verringern, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu noch schlimmeren Kriegen führt, und auch zeigen, dass beide Seiten für den Frieden zusammenarbeiten können.“ Wenn sie das täten, könnten sie, hofft Dalio, vielleicht eine positive Dynamik entwickeln, die auch in anderen Fällen eher zu Frieden als zu Konflikten führen würde.