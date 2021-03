Berlin - Julian Weselek und Julian Stiefel (beide 33) haben mit ihrem Berliner Start-up Tourlane das Reisen revolutioniert, zumindest ein bisschen. Mit ausgeklügelter Technologie und individualisiertem Service machen sie laut eigener Auskunft die Buchung komplexer Fernreisen zu einer einfachen Sache. Die inzwischen schon legendäre Beteiligungsgesellschaft Sequoia ist jedenfalls von dieser unternehmerischen Idee begeistert, hat in den vergangenen 24 Monaten insgesamt 81 Millionen Dollar in Tourlane eingebracht. Aber nicht nur deshalb müssen sich die beiden Aufsteiger, wie Weselek im Interview zu verstehen gibt, keine Sorgen machen. Ein Gespräch über den tiefgreifenden Wandel, der in diesen Tagen in der Reise-Industrie auszumachen ist.

Hatten Sie in den vergangenen zwölf Monaten die Gelegenheit, selbst zu verreisen?