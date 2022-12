Start-up-Labor für Umbau am Raffinerie-Standort startet Ein Start-up-Labor soll von 2023 an eine Neuausrichtung des Ölraffinerie-Standorts Schwedt im Nordosten Brandenburgs unterstützen. Die Millionen-Förderung de... dpa

Schwedt -Ein Start-up-Labor soll von 2023 an eine Neuausrichtung des Ölraffinerie-Standorts Schwedt im Nordosten Brandenburgs unterstützen. Die Millionen-Förderung des Bundes für das Projekt kann fließen: Am Montag will der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, den Startschuss für das Start-up-Labor Schwedt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde geben.