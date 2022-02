Die Zahlen sind eindeutig. Die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland steht unter Druck. Man könnte auch sagen: Sie erodiert. Nur noch in acht Prozent der betriebsratsfähigen Betriebe mit mehr als fünf Mitarbeitern gibt es eine gewählte Arbeitnehmervertretung. Seit Jahren sinkt der Anteil – zwar langsam, aber stetig. Der Berliner Rechtsanwalt Raphael Kneer will das ändern. „Mitbestimmung ist ein demokratisches Grundrecht“, sagt er. Dafür hat der 34-Jährige „Laboraid“ gegründet, ein Start-up, das Arbeitnehmern dabei helfen soll, einen Betriebsrat zu gründen. Und erfolgreich am Laufen zu halten.

So unterstützt „Laboraid“ Betriebsräte

Auf einer digitalen Plattform erhalten Beschäftigte alle benötigten Dokumente – etwa die Einladung zu einer Wahlversammlung – und rechtliche Hinweise, die für eine Betriebsratswahl erforderlich sind. Kern des Geschäftsmodells ist die Erstellung eines digitalen Raums für Unternehmen, also eines Tools für Video- und Telefonkonferenzen, das einerseits datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht, andererseits vor dem Zugriff des Arbeitgebers geschützt ist. Später sollen auch Schulungen für Betriebsratsmitglieder angeboten werden. Kommt es zu einer harten Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber, bietet „Laboraid“ juristische Unterstützung an, u.a. mit Partnerkanzleien.

Dass Unternehmen gegen Gewerkschaftsarbeit und betriebliche Mitbestimmung vorgehen, ist kein neues Phänomen. Vor allem bei Start-ups sind Betriebsratswahlen eher ungewöhnlich. In Berlin sorgte vor eineinhalb Jahren der Fall N26 für Aufsehen. Das Management der Neobank hatte versucht, eine entsprechende Wahl zu verhindern. Erst nach öffentlichem Protest lenkten die Gründer ein. Auch der Lieferdienst Gorillas provoziert regelmäßig negative Schlagzeilen. Mit allen Mitteln, zuletzt der Zerstückelung des Unternehmens in einzelne Betriebe, versucht das Start-up, kollektive Interessenvertretung zu behindern. Gegen die geplante Betriebsratswahl zog das Unternehmen im November letzten Jahres vors Berliner Arbeitsgericht – und kassierte eine Niederlage. Gorillas mag zwar besonders aggressiv gegen den Zusammenschluss seiner Beschäftigten vorgehen. Ein Einzelfall ist das Unternehmen aber nicht.

„Wir haben wachsende Bereiche der Wirtschaft, in denen Betriebsräte und Gewerkschaften keine Rolle mehr spielen“, sagt Nicole Mayer-Ahuja, Arbeitssoziologin an der Universität Göttingen. Dazu zählt die Forscherin weite Teile des Einzelhandels, Reinigungs- und Sicherheitsfirmen, aber auch die Logistikbranche. Vereinfacht gesagt: Je kleiner ein Unternehmen, je jünger und migrantischer die Beschäftigten und je weniger Vollzeitstellen es gibt, desto schwieriger wird es mit gewerkschaftlicher Organisation. Dass kollektive Interessenvertretung in einer modernen Arbeitswelt unwichtiger wird, glaubt Mayer-Ahuja aber nicht. Der Mitgliederrückgang bei den Gewerkschaften habe sich verlangsamt. Außerdem gelinge es, auch in schwierigen Branchen wie der Pflege, bei den Fahrradlieferdiensten oder in der Systemgastronomie neue Mitglieder zu gewinnen – und Betriebsräte zu gründen.

Den Zeitgeist sieht auch „Laboraid“-Gründer Raphael Kneer auf seiner Seite. „Gemeinschaft wird wieder wichtiger“, sagt der studierte Jurist. Das habe die Pandemie gezeigt. Wobei Kneer auch familiär vorgeprägt ist. Seine Mutter hat sich als Arbeitnehmervertreterin engagiert, erzählt er. Und auch der Großvater war Betriebsrat bei Thyssen. Kneer selbst ist Mitglied der SPD. Dem typischen Start-up-Klischee entspricht er damit nicht. Sein Ziel mit „Laboraid“ ist es, die Plattform so weit auszubauen, dass Arbeitskämpfe irgendwann digital stattfinden können. Und Betriebsräte sich untereinander vernetzen. „Wir wollen alle Arbeitnehmer erreichen, egal, wo sie arbeiten“, sagt Kneer.

WSI: Jede sechste Betriebsratsgründung wird behindert

Nach Zahlen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung versuchen Arbeitgeber, jede sechste Betriebsratsneugründung zu verhindern. Und es sind keineswegs nur kleine und junge Unternehmen, in denen es Probleme gibt. „Die meisten Fälle beobachten wir in mittelgroßen Betrieben mit 50 bis 200 Beschäftigten“, sagt Martin Behrens, Tarifexperte beim WSI. Klassischer Mittelstand also. Oft seien es die Eigentümer selbst, die diese Unternehmen leiten. Und die die Macht nicht teilen wollen. Dabei zeigen viele Untersuchungen, dass betriebliche Mitbestimmung zu besseren Entscheidungen führt, zu mehr Akzeptanz in der Belegschaft.

Alle vier Jahre wählen die Beschäftigten bundesweit ihre Betriebsräte. Im März ist es wieder so weit. Gut möglich, dass auf Raphael Kneer und sein Team bald eine Menge Arbeit zukommt.