Statistik: Energieverbrauch und CO2-Ausstoß leicht gestiegen

Berlin -Berlins Energieverbrauch und der Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) sind 2021 nach einem historischen Rückgang 2020 wieder leicht gestiegen. Wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte, wurde laut einer vorläufigen Bilanz im Jahr 2021 rund 0,6 Prozent mehr Energie verbraucht.

Der Endenergieverbrauch lag bei 206 518 Terajoule, 2020 waren es 205 309 Terajoule. Der Anstieg ist nach Angaben eines Amtes auf den erhöhten Energieverbrauch der Haushalte (+9,4 Prozent) und von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (+4,9 Prozent) zurückzuführen.

Der CO2-Ausstoß stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Millionen Tonnen oder 3,2 Prozent auf 15,1 Millionen Tonnen. Das liege laut der Behörde unter anderem an dem gestiegenen Stromverbrauch von 1,5 Prozent und dem gestiegenen Erdgasverbrauch von 11,7 Prozent.

In Berlin waren der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß im Jahr 2020 auf den niedrigsten Wert seit 1990 gesunken. Das lag zum einen daran, dass in der Corona-Krise deutlich weniger geflogen wurde. Zum anderen belasten seit der Aufgabe des Flughafens Tegel zugunsten des BER in Schönefeld die Flüge nun die Brandenburger CO2-Bilanz.