Statistiker: Wegen extremer Trockenheit schlechte Maisernte

Berlin/Potsdam -Die extreme Trockenheit in diesem Jahr hat den Brandenburger Landwirten eine schlechte Maisernte beschert. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg fuhren sie in dieser Saison so hohe Verluste ein wie seit Jahren nicht mehr. Den Daten vom Montag zufolge sanken die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent. Fast 3,9 Millionen Tonnen wurden geerntet, im vergangenen Jahr war es mit rund 7,3 Millionen Tonnen fast doppelt so viel Mais.