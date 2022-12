Steinbach begrüßt Votum für Erweiterung des Tesla-Geländes

Grünheide -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält die Weichenstellung zur Erweiterung des Geländes von US-Elektroautobauer Tesla für richtig. „Ich begrüße es, dass die Gemeindeversammlung Grünheide mit ihrer Entscheidung zur Erneuerung des Bebauungsplans für das Gelände die Grundlage gelegt hat, der wirtschaftlichen Entwicklung am Standort einen weiteren Impuls zu verleihen“, teilte Steinbach am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Gemeindevertretung Grünheide stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, damit Tesla einen Güterbahnhof, Logistikflächen und eine Betriebs-Kita errichten kann. Dafür muss weiterer Wald gerodet werden. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) forderte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) dazu auf, den Verkauf der Waldflächen abzulehnen. Tesla produziert seit März in Grünheide in Brandenburg Elektroautos.