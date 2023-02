Steinbach: Investoren-Suche für Schwedt braucht langen Atem Die Region Schwedt hängt von der Ölraffinerie PCK ab, die mit dem Ölembargo gegen Russland seit 2022 ein Sorgenkind geworden ist. Daher soll der Strukturwand... dpa

Potsdam -Die Suche nach neuen Investoren und Ansiedlungen in der Region Schwedt im Nordosten Brandenburgs wird nach Ansicht von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) Geduld erfordern. „Ansiedlungen und neue Investitionen brauchen einen langen Atem“, sagte Steinbach in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur und verwies auf Erfahrungen in der Kohleregion Lausitz, die mitten in einem wirtschaftlichen Wandel steckt. Auch er werde aktiv auf Unternehmen zugehen und für die Region werben.