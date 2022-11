Steinbach: Länder wollen Umgang mit Firmenhilfen klären Eine Wirtschaftsministerkonferenz Ende dieses Monats soll nach Ansicht des Brandenburger Ressortchefs Jörg Steinbach (SPD) Klarheit bringen über Härtefallhil... dpa

Potsdam -Eine Wirtschaftsministerkonferenz Ende dieses Monats soll nach Ansicht des Brandenburger Ressortchefs Jörg Steinbach (SPD) Klarheit bringen über Härtefallhilfen des Bundes für kleine und mittlere Unternehmen in der Energiekrise. Steinbach sagte am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtages in Potsdam, es sei eine außerordentliche Wirtschaftsministerkonferenz am 25. November geplant.