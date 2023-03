Steinbach wirbt in den USA für den Standort Brandenburg Bei einer einwöchigen Reise in die USA will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) für den Unternehmens-Standort Brandenburg werben. Gemeinsam mit dem Gesc... dpa

Potsdam -Bei einer einwöchigen Reise in die USA will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) für den Unternehmens-Standort Brandenburg werben. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Steffen Kammradt, seien Gespräche mit den Mutterhäusern von in Brandenburg ansässigen Unternehmen geplant, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit.