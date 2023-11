Die Panama Papers waren einer der größten Steuer-Skandale. Im Jahr 2016 veröffentlichte das internationale Journalistennetzwerk ICIJ einen umfassenden Datensatz mit vertraulichen Unterlagen der in Panama ansässigen Wirtschaftskanzlei Mossack Fonseca. Aus dem Leak ging hervor, wie weltweit tätige Unternehmen und Privatpersonen Steueroasen nutzen, um Vermögen vor staatlichen Behörden zu verschleiern. Der französische Ökonom Gabriel Zucman geht davon aus, dass weltweit 7,8 Billionen US-Dollar oder acht Prozent des globalen Vermögens in Steueroasen versiegen.

Fabio De Masi: Kampf gegen Geldwäsche nach politischer Interessenslage

Ein anonymer Whistleblower unter dem Decknamen „John Doe“ hatte den Datensatz dem Journalistennetzwerk übermittelt. Im Jahr 2017 erwarb das Bundeskriminalamt (BKA) den Datenbestand. Für den Fall, dass Deutschland mehr als 50 Millionen Euro des hinterzogenen Geldes zurückerlangen sollte, lob das BKA „Doe“ eine Erfolgsprämie von zehn Prozent des wiedererlangten Vermögens aus. Nun verlangt „Doe“ mindestens 14,5 Millionen Euro, wie Die Welt aktuell berichtet. Der deutsche Staat schaltet jedoch auf stur. Deshalb verklagt „Doe“ die Bundesrepublik vor einem amerikanischen Gericht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fabio De Masi war stellvertretender Vorsitzender des Panama-Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament, als die Daten über die Steueroasen veröffentlicht wurden. Der heutige Finanzjournalist und Kolumnist der Berliner Zeitung zieht eine gemischte Bilanz: „Das Problem ist, dass wir den Kampf gegen Geldwäsche nach politischen Interessenlagen führen“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Vor dem Ukraine-Krieg interessierte sich etwa niemand für die russischen Oligarchen und seither sind die saudischen Blut-Scheichs wieder unsere besten Freunde“, erklärt De Masi. „Statt umfassende Transparenz etwa über die Eigentümer von Briefkastenfirmen und Immobilien herzustellen oder Strafsteuern auf Finanzflüsse in Schattenfinanzplätze zu erheben, machen wir uns bewusst von Informationsdealern abhängig.“ Die Öffentlichkeit könne aber nicht nachvollziehen, ob das BKA die Daten nutzt, um Straftaten gleichrangig zu bekämpfen. „So sehr ich etwa den Ankauf von Steuer-CDs richtig fand, sind Erfolgs-Provisionen für Informationsdealer extrem fragwürdig“, findet de Masi.

Seit der Veröffentlichung der Panama Papers sind sechs Jahre ins Land gegangen. Zeit genug für die Politik, um scharfe Gesetze zu verabschieden, mit denen die Schlupflöcher für organisierte Steuerhinterziehung endlich geschlossen werden. Doch viel ist in dieser Hinsicht nicht geschehen, meint Markus Meinzer, Direktor des Tax Justice Network. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt er, besonders die Bundesregierung trete hierbei leider oft als Bremser auf. „Das Transparenzregister ist das schärfste Schwert im Kampf gegen Steueroasen und Schattenfinanzplätze“, erklärt Meinzer.

Panama Papers: Deutschland verhindert, dass Steueroasen ausgetrocknet werden

Denn darin müssten die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen offengelegt werden, sobald diese in Deutschland eine Aktiengesellschaft oder GmbH kontrollieren oder Anteile halten. Doch Deutschland habe sich leider nach einem Urteil des EuGH schnell zur Schließung des Transparenzregisters entschieden. Viele andere europäische Staaten hielten hingegen weiter daran fest und interpretierten das EuGH-Urteil großzügiger.



Die Bundesregierung verhindere, dass Steueroasen ausgetrocknet werden, sagt Meinzer. „Zum Beispiel behindert sie die Verhandlungen über ein internationales Steuerabkommen und spricht sich dagegen aus, den Vereinten Nationen ein größeres Mitspracherecht zu geben.“ Deutschland verweise dann auf Entscheidungsprozesse innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Doch die OECD sei kein legitimes Gremium, weil dort nur eine Handvoll der reichen westlichen Staaten das Sagen hätten, und nicht die Länder des globalen Südens. „Ganz konkret hat die Ampel-Koalition – wohl auf Druck des Justizministeriums – das geplante Ermittlungszentrum für Vermögenverschleierung gestrichen“, stellt Meinzer fest.

Dabei könnte das Geld gut gebraucht werden. Die Einnahmeverluste durch die Steuervermeidung von Vermögenden und großen Konzernen belaufen sich weltweit auf viele 100 Milliarden Euro im Jahr, erläutert Meinzer im Gespräch. Dadurch entstehe der Demokratie ein massiver Schaden, der weit über den finanziellen Schaden hinausreiche: „Denn das Vertrauen in die Institutionen, in das Rechtsstaatsprinzip und in den fairen Wettbewerb in der Marktwirtschaft werden untergraben. Die zunehmende Ungleichheit, die durch diese Steueroasen verursacht wird, führt zu viel Frust und Unzufriedenheit, wodurch der Nährboden für politischen Extremismus bereitet wird.“

Whistleblower „John Doe“ verklagt die Bundesrepublik. Fotoillustration: Uroš Pajović/Berliner Zeitung. Bilder: United States District Court for the Southern District of New York, Imago (Symbolbild)

Soll Deutschland dem Whistleblower 14,5 Millionen Euro zahlen?

Sollten die deutschen Behörden also der Forderung des Whistleblowers nachkommen? „Grundsätzlich denke ich, dass wir in Deutschland eine noch nicht hinreichende Whistleblower-Anreiz-Struktur haben“, sagt Meinzer. Bei der Offenlegung von Informationen gebe es keinen Anreiz, Daten über große und systematische Straftaten rechtssicher an Behörden zu melden. Die USA seien da weiter. In den Vereinigten Staaten werde von vornherein ein prozentualer Anteil gesetzlich jedem Hinweisgeber in Aussicht gestellt.



In Deutschland müssten Whistleblower hingegen große Risiken eingehen, sagt Meinzer. „Wenn man ernsthaft etwas verbessern möchte, müsste man ein solches Belohnungssystem nicht individuell wie auf einem orientalischen Basar einzelnen Behördenvertretern überlassen sondern für transparente gesetzliche Rahmenbedingungen sorgen.“



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de