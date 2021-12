Berlin - Die Sorgen wegen der neuen Virus-Variante Omikron wachsen, auch in allen wirtschaftlichen Branchen: Viele befürchten weitere Auswirkungen auf ihr Geschäft und noch schlimmere Folgen für Gastronomie und Einzelhandel. Hinzu kommen unerwartete Rückzahlungsforderungen von Corona-Soforthilfen und bislang gestundete Steuerzahlungen, die 2022 fällig werden. Was kommt auf Berliner Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten zu? Sicher ist: Nachdem sich viele Betriebe kaum von den vergangenen Lockdowns erholt haben und auch das Weihnachtsgeschäft weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, wären Lockdown und Rückzahlungen ein erneuter Schlag.

In Berlin ist die Unruhe groß. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) spricht auf Anfrage der Berliner Zeitung von täglich zunehmenden Unsicherheiten – vor allem wegen der Omikron-Variante. Wenn es tatsächlich zu einem Lockdown kommen sollte, drohe Betrieben teilweise auch die Insolvenz. Schließlich sei die Pandemie den Unternehmen gerade in den besonders betroffenen Branchen auch in der Eigenkapitalausstattung erheblich an die Substanz gegangen.

Die Auswirkungen dieser Unsicherheit machen sich in der Berliner Wirtschaft bereits bemerkbar: Die finanziell geschwächten Unternehmen investieren der IHK zufolge weniger, stellen weniger ein und Arbeitsplätze gehen verloren. Es sei daher ein wichtiges Signal, „dass das Bundesfinanzministerium die steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen im neuen Jahr fortgeschrieben hat“.

Überraschende Rückzahlungsforderungen der Länder mitten in der Corona-Welle

Dennoch gibt es Sorgen: Mitten in der aktuellen Corona-Welle berichtet der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf Anfrage der Berliner Zeitung von überraschenden Rückzahlungsforderungen mehrerer Bundesländer an Handwerksbetriebe. Dabei handele es sich um Soforthilfen des Bundes aus dem Frühjahr 2020, „die in der Kommunikation der zuständigen Bundesminister explizit von einer Rückzahlung ausgenommen wurden“. Diese Forderungen träfen die Betriebe nun zu einem betriebswirtschaftlich ohnehin sehr schwierigen Zeitpunkt und gefährdeten sie teilweise in ihrer Existenz. Insgesamt 287,8 Millionen Euro verlangen die Länder nach Recherchen des Handelsblatts von Kleinunternehmen und Selbstständigen zurück.

Habeck fordert mehr Geduld

Derzeit prüfe man, so der ZDH, in den betroffenen Ländern weitere Rückzahlungsforderungen der Hilfen aus den Monaten April bis Juni 2020. Teilweise war zu diesem Zeitpunkt also noch Lockdown. Jedoch durften beispielsweise Friseure auch zeitweise wieder öffnen und müssen mitunter nun ihre Einnahmen für diesen Zeitraum angeben. Beim ZDH führt das zu der Befürchtung, dass es erneut zu unerwarteten Rückzahlungsforderungen kommt. Bereits im Sommer und Herbst sei dies immer wieder der Fall gewesen. Bisher sind dem ZDH solche Fälle aus dem Saarland, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bekannt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) forderte von den Ländern nun mehr Geduld bei den Rückzahlungsforderungen und sprach sich in einem Brief an die Wirtschaftsminister der Länder für ein Moratorium aus.

Muss auch in Berlin zurückgezahlt werden?

In Berlin zahlte die Investitionsbank Berlin (IBB) die Überbrückungshilfen aus, 1,8 Milliarden insgesamt. Dabei waren weniger als zwei Prozent der ausgezahlten Corona-Hilfen Darlehen, die definitiv zurückgezahlt werden müssen. Alle stammen aus dem einzigen Darlehensprogramm der zahlreichen Corona-Hilfen, den sogenannten Liquiditätshilfen Corona. Die IBB teilte der Berliner Zeitung auf Anfrage mit, dass diese Kredite zwischen April und Dezember fällig werden. Eine Sprecherin sagte: „Wir befinden uns jedoch in regelmäßigem Austausch mit unseren Fördernehmer:innen und verhandeln über die Möglichkeiten einer Prolongation, wenn die Darlehen nicht zurückgezahlt werden können.“

Bis März können Unternehmen Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen

Die restlichen Corona-Hilfen müssen nicht zurückgezahlt werden – vorausgesetzt, sie wurden gebraucht. Die IBB sagte der Berliner Zeitung, dass seit Mitte 2020 ihre Verwendung geprüft werde. Dies sei für eine korrekte Vergabe der Corona-Hilfen erforderlich. „Sollten aufgrund von Nachprüfungen Rückzahlungen erforderlich sein und diese zu finanziellen Engpässen führen, findet die IBB in Abstimmung mit dem Land Berlin Wege, um Ratenzahlungen zu vereinbaren“, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. In Berlin haben bisher bereits 38.000 Empfänger der Hilfen insgesamt 270 Millionen Euro zurückgezahlt.

Bis März können Unternehmen Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen. Seit dem 7. Dezember ist darüber hinaus beschlossen, dass bis Ende Januar fällige Steuern unter erleichterten Auflagen gestundet werden können. Hierfür ist ein entsprechender Antrag beim Finanzamt erforderlich.