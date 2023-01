Störung am neuen Schiffshebewerk: Sperrung hält länger an Nach einer Störung bleibt das neue Schiffshebewerk in Niederfinow eine Woche länger gesperrt als zunächst geplant. „Zwar wurde bislang kein erheblicher Schad... dpa

Das alte (l) und das neue Schiffshebewerk. Patrick Pleul/dpa/Archiv

Niederfinow -Nach einer Störung bleibt das neue Schiffshebewerk in Niederfinow eine Woche länger gesperrt als zunächst geplant. „Zwar wurde bislang kein erheblicher Schaden am neuen Hebewerk festgestellt. Jedoch soll vorsorglich eine Gelenkwelle ausgetauscht werden, die noch in dieser Woche geliefert werden soll“, teilte das Wasserstraßen-Neubauamt am Donnerstag zu den Gründen mit. Danach müssten Einstellarbeiten und Testfahrten folgen. Ursprünglich war die Sperrung des neuen Hebewerks bis zum 15. Januar vorgesehen, nun wurde sie bis 22. Januar verlängert. Schiffe können die Oder-Havel-Wasserstraße über das alte Hebewerk passieren.