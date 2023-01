Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar Die Kryptobörse Coinbase soll Kunden vor Eröffnung von Konten nicht ausreichend auf mögliche kriminelle Geldwäsche überprüft haben. Nun willigt das Unternehm... dpa

ARCHIV - Das Logo der Coinbase-App ist auf dem Bildschirm eines Handys zu sehen. Richard Drew/AP/dpa

New York -Die größte US-Kryptobörse Coinbase hat eine millionenschwere Strafe wegen angeblich zu lascher Vorkehrungen gegen Geldwäsche im Bundesstaat New York akzeptiert. Das Unternehmen zahle im Rahmen eines Vergleichs insgesamt 100 Millionen Dollar (94 Mio Euro), teilte die New Yorker Finanzaufsicht DFS mit. Die Behörde brummte Coinbase eine Strafzahlung in Höhe von 50 Millionen Dollar auf. Weitere 50 Millionen Dollar soll der Konzern in ein Programm zur Verbesserung seiner Kontrollmechanismen stecken.