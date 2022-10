Streik bei Eurowings: Fast die Hälfte der Flüge fällt aus

Der geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa-Gruppe Eurowings wird in den nächsten Tagen zu massiv Flugausfällen führen. Doch laut Fluggesellschaft könnte ei...

ARCHIV - Reisende am Flughafen Köln/Bonn stehen in der Abflughalle an den Check-In Schaltern der Airline Eurowings. Thomas Banneyer/dpa