Streikendes Raffinerie-Personal zur Arbeit verpflichtet

Nachdem Autofahrer in Frankreich aufgrund des Streiks an den Tankstellen oft erfolglos gewartet haben, hat sich nun die Regierung eingeschaltet. Frank Kleefeldt/dpa

Paris -Frankreichs Regierung greift angesichts knappen Sprits bei den Streiks in den Raffinerien hart durch. Premierministerin Élisabeth Borne habe angeordnet, dass das notwendige Personal der Raffinerie von Port-Jérôme in der Normandie zur Arbeit verpflichtet wird, sagte Regierungssprecher Olivier Véran in Paris.