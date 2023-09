Streiks erschüttern die USA: „Wer soll noch Waren kaufen, wenn das Einkommen aufgezehrt ist?“

In Amerika spitzen sich die sozialen Konflikte zu. Denn die Arbeiter im Land ächzen unter den gestiegenen Preisen. Deshalb hat die Gewerkschaft der Beschäftigten in der Automobilindustrie (United Auto Workers, UAW) die Reißleine gezogen: Am vergangenen Freitag rief die UAW erstmals in der Geschichte an den Standorten der großen drei Automobilhersteller (Ford, General Motors und das Konglomerat Stellantis, zu dem neben dem deutschen Opel-Konzern auch Fiat Chrysler gehört) gleichzeitig zu Streiks auf.