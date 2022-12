Streiks: Kein Zugverkehr in Großbritannien an Weihnachten Landesweite Streiks über Weihnachten. Reisen in Großbritannien wird über die Festtage recht schwierig. Wie die Briten sich fortbewegen. dpa

London -Wegen landesweiter Streiks fahren in Großbritannien an Weihnachten so gut wie keine Züge. Traditionell gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag keinen Bahnverkehr. Wie der Streckenbetreiber Network Rail mitteilte, werden wegen des Ausstands der Gewerkschaft RMT aber auch am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Züge rollen. Der Streik trifft auch die Zugverbindungen zu den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted.