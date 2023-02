Streit über Öl für Schwedt: Kellner sagt für Sitzung ab Wie viel Öl kommt denn nun zur Raffinerie PCK? Misstöne zwischen Bund und Land begleiten die Suche nach den Ersatz-Lieferungen für die Anlage, die ohne russi... dpa

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident des Landes Brandenburg, spricht bei der Veranstaltung «Bürgerdialog mit Dietmar Woidke». ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Berlin/Potsdam -Das Bundeswirtschaftsministerium weist Kritik an der Belieferung der PCK-Raffinerie in Schwedt nach dem Verzicht auf russisches Pipeline-Öl zurück. Im Januar „stand der Raffinerie Öl für eine Auslastung von circa 70 Prozent zur Verfügung“, schrieb der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) in einem Brief an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).