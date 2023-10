Streit um Glasfaser-Doppelausbau

Bonn -Der umstrittene Doppelausbau von Glasfaser-Internet sorgt für erhitzte Gemüter in Deutschlands Telekommunikationsbranche. In einem Brief an das Bundesdigitalministerium fordern die Verbände Breko, Anga und VATM, welche die Interessen von Konkurrenten der Deutschen Telekom vertreten, Maßnahmen zu ergreifen. Der strategische Doppelausbau - auch „Überbau“ genannt - sei „ein großes Problem für den weiteren erfolgreichen Glasfaserausbau in Deutschland“.