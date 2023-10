Strom: Deutschland wird zum Importland – Bundesnetzagentur erklärt, warum es sich lohnt

Deutschland hat an energieärmeren Tagen schon öfter Strom importiert, und trotzdem wurde am Ende des Tages mehr eigene Elektrizität erzeugt und in die Nachbarländer exportiert. Doch dieses Jahr wird die Bundesrepublik höchstwahrscheinlich erstmals seit 20 Jahren wieder zum Stromimportland, wie die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur belegen.



Im Zeitraum von Januar 2023 bis September 2023 importierte Deutschland bereits netto 12,882 Terawattstunden (TWh) mehr Strom als es exportierte, geht aus den Daten Strommarktdatenplattform Smard der Behörde. Der meiste Strom kam aus Dänemark und Frankreich.

Deutschlands Stromimporte übertreffen die Exporte: Es begann mit der Abschaltung der AKW

Diese Entwicklung ist bereits seit Mitte April sichtbar. Seitdem die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, haben deutsche Energieversorger immer mehr Strom eingeführt als ausgeführt. Zum Vergleich: Im letzten Jahr war Deutschland noch Netto-Stromexporteur mit insgesamt 26,28 TWh. Es wurden noch 62,05 TWh exportiert und nur 35,77 TWh importiert. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland 509 TWh Strom erzeugt und eingespeist, oder um 1,9 Prozent weniger als 2021. Rund 483 TWh wurden hierzulande verbraucht.

Die gestiegenen Stromimporte wären vielleicht keine große Sache, wenn die eigene Stromproduktion gleichzeitig nicht gesunken wäre. Im ersten Halbjahr 2023 wurde nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 11,4 Prozent weniger Strom erzeugt als im Vorjahreszeitraum, obwohl der Anteil der Erneuerbaren Energien dabei auf 53,4 Prozent gestiegen ist. Da die Importe aber um fast 31 Prozent stiegen und die Exporte um 18 Prozent sanken, verringerte sich die im Netz verfügbare Strommenge nur um knapp sieben Prozent.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Strom im Ausland zunehmend günstiger als in Deutschland?

„Angebot und Nachfrage bilden ein gesamteuropäisches Zusammenspiel“, erklärt die Bundesnetzagentur auf Anfrage der Berliner Zeitung die gestiegenen Importe. „Strom wird im europäischen Verbund dort erzeugt, wo dies am günstigsten möglich ist.“ Deutschland und die anderen europäischen Länder könnten so wechselseitig von den jeweils günstigsten Erzeugungsbedingungen profitieren, heißt es. Es könne daher „nicht nur aus Versorgungsgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll sein“, Strom aus dem Ausland zu importieren. Mit anderen Worten: Im Ausland war der Strom zuletzt günstiger als in Deutschland.

Warum aber, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland steigt? Nach dem sogenannten Merit Order-Prinzip werden die Anlagen entsprechend der Preise aufgereiht, zu der sie bereit sind Strom zu erzeugen. Die günstigsten zuerst und die teuersten zuletzt. Dabei geht es insbesondere um die Grenzkosten, die zur Erzeugung einer weiteren Stromeinheit anfallen und je nach Anlagenart stark variieren. So fallen beispielsweise bei einem Kohlekraftwerk stetig Kosten für Brennstoffe und CO₂-Zertifikate an, während bei Laufwasserkraftwerken, Fotovoltaik- und Windenergieanlagen nahezu ausschließlich Investitionskosten und geringe Grenzkosten anfallen. Bei einem großen Angebot von Strom durch Erneuerbare ist der Großhandelsstrompreis tendenziell geringer. Und das gilt vor allem für den deutschen Nachbarn Dänemark, wo Windkraft die wichtigste Stromquelle ist.

Bundesnetzagentur: „Es macht sich entsprechend lohnend, Strom aus diesen Ländern zu importieren“

„Länder, deren Energieträgeranteile geringe Grenzkosten aufweisen, können Strom dann günstig anbieten, was es entsprechend lohnend machen kann, Strom aus diesen Ländern zu importieren“, resümiert die Bundesnetzagentur.



Die Preise für den importierten Strom lassen sich nicht exakt berechnen, weil die Verträge zu unterschiedlichen Konditionen abgeschlossen wurden, die zudem oft geheim gehalten werden. Aufgrund der Daten zu den Stromimporten von Mai bis September dieses Jahres lässt sich jedoch grob berechnen, dass der Preis pro Kilowattstunde importiertem Strom im Schnitt bei zehn Cent lag. Zum Vergleich: In deutschen Steinkohlekraftwerken fielen im Juli nach Angaben des Fraunhofer ISE allein für Brennstoff und CO₂-Zertifikate pro Kilowattstunde über 14 Cent pro Kilowattstunde an, in Braunkohlekraftwerken sind es gut 12 Cent.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de