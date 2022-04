Immer mehr Strom- und Gasanbieter kündigen Preiserhöhungen an oder haben die Tarife bereits verteuert. Unter anderem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und damit verbundene Unsicherheiten wie auch die wirtschaftliche Erholung nach den ersten Corona-Krisenjahren führen zu den stark gestiegenen Preisen. Mehr zahlen müssen nicht nur Neukunden, auch Bestandskunden werden tiefer ins Portemonnaie greifen müssen.

Theoretisch kann das selbst dann der Fall sein, wenn es sich um einen Vertrag mit Preisgarantie handelt. „In der Regel handelt es sich um eingeschränkte Preisgarantien“, erklärt Hasibe Dündar, Energierechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin. Von der Garantie ausgenommen seien dann etwa gesetzlich regulierte Preisbestandteile wie Netzentgelte, Steuern, Abgaben oder Umlagen. Und diese Bestandeile machen einen großen Anteil am Gesamtpreis aus. Können es bei Gas bis zu 50 Prozent sein, sind es bei Strom sogar mehr als 80 Prozent. Allerdings sind Steuern, Abgaben und Umlagen in 2022 vor allem aufgrund der niedrigeren EEG-Umlage leicht gesunken.

Bei einer Preiserhöhung gilt das Sonderkündigungsrecht

Zurzeit steigen vor allem die Beschaffungskosten – und die sind in Preisgarantien in der Regel enthalten. „Eine Preisgarantie kann daher vor steigenden Preisen schützen“, sagt Dündar. Die Energierechtsexpertin berichtet aber auch von Fällen, in denen Versorger gegen das vertragliche Recht verstoßen hätten. „Wenn trotz anderslautender Vereinbarung im Vertrag die Preise erhöht werden, sollten Verbraucher widersprechen“, sagt Dündar.

Aber auch bei Verträgen ohne Preisgarantie müssen Energieversorger bestimmte rechtliche Voraussetzungen einhalten, damit eine Preiserhöhung wirksam werden kann. Die Preisänderung muss mindestens einen Monat vorher schriftlich angekündigt werden, es muss zudem direkt ersichtlich sein, worum es geht. Außerdem muss das Schreiben einen Hinweis auf das Sonderkündigungsrecht des Verbrauchers enthalten.

Allerdings sollten Verbraucher auch bei einer Preiserhöhung ihrem Anbieter nicht vorschnell den Rücken kehren, rät Dündar. Da die Neukundenpreise massiv gestiegen sind, gebe es keine Garantie, trotz Preiserhöhung einen günstigeren Anbieter zu finden. Vor einer Kündigung ist es deshalb zumindest ratsam, über Vergleichsportale zu prüfen, ob man bei einem Neukundentarif tatsächlich bessere Konditionen hätte. „Wenn sich ein Verbraucher entscheidet, das Sonderkündigungsrecht wahrzunehmen, empfehlen wir, selbst zu kündigen“, so Dündar. Zwar übernehmen dies auch die neuen Energieversorger, im Falle einer Sonderkündigung ist aber in aller Regel Eile geboten. Was Kunden bei einer Sonderkündigung außerdem bedenken sollten: Der Anspruch auf einen möglichen Bonus, der bei Vertragsabschluss in Aussicht gestellt wurde, kann durch die Kündigung entfallen.

Gaspreise um 85 Prozent gestiegen

Will ein Energieversorger innerhalb der laufenden Abrechnungsperiode Abschläge erhöhen, benötigt er die Zustimmung des Kunden. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, empfiehlt aber, genau das zu tun. „Viele Haushalte werden erst bei der Heizabrechnung im nächsten Jahr bemerken, wie stark der Preis gestiegen ist, und die Nachzahlungen nicht stemmen können“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Verbraucher dürften nicht zu spät mit den steigenden Kosten konfrontiert werden.

Die Stromkosten für Haushaltskunden sind laut dem Vergleichsportal Verivox zwischen Oktober 2021 und März 2022 um 18 Prozent gestiegen. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden bezahlt demnach aktuell 1481 Euro, 226 Euro mehr als im vergangenen Herbst.

Bei den Gaspreisen ist der Unterschied noch größer. Nach der Berechnung von Verivox sind die Preise zwischen Oktober 2021 und März 2022 um rund 85 Prozent angestiegen. Eine Familie in einem Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden bezahlt demnach aktuell rund 2596 Euro – vor einem halben Jahr waren es noch rund 1402 Euro.