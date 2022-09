Neustart in Lauchhammer: Akku-Produzent aus China übernimmt Vestas Flügel-Fabrik

An diesem Vormittag wird endlich wieder ein bisschen Leben auf das verlassene Vestas-Gelände im Süden Lauchhammers zurückkehren. 20 Jahre hatte das dänische Windenergieunternehmen dort Rotorblätter für Windkraftanlagen gefertigt. Weit über 400 Beschäftigte gingen täglich ein und aus, bis Vestas im vorigen Herbst seinen Abzug aus der Niederlausitz verkündete. Seit Ende Juni steht auf dem Gelände alles still.

Doch an diesem Freitag werden Gäste erwartet. Das chinesische Unternehmen Svolt hat zu einer Pressekonferenz nach Lauchhammer eingeladen und ließ dafür die ehemalige Kantine herrichten. Der Europa-Chef von Svolt wird dort sein. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach haben zugesagt. Neustart in Lauchhammer Süd?

So ist es. Zwar ist zu diesem Termin weder in der Europa-Zentrale von Svolt noch im brandenburgischen Wirtschaftsministerium mehr zu erfahren, doch raunt es bereits seit Wochen durch das Land, dass sich der chinesische Batteriehersteller und E-Auto-Zulieferer in Vestas früherer Flügel-Fabrik ansiedeln will. Schon Anfang Juli hatte die Lausitzer Rundschau über den bevorstehenden Verkauf der Hallen an den chinesischen Akku-Produzenten informiert.

Dem Vernehmen nach soll sich auch ein Modulhaushersteller für den Standort interessiert haben. Doch nicht Giebelwände und Dachgauben werden demnächst aus Lauchhammer kommen, sondern chinesische Elektroauto-Batterien und das Land Brandenburg seinem Ziel näher bringen, hier das nationale Zentrum der Elektromobilität entstehen zu lassen. So manch einer traut dem Land der Windkraftanlagen, E-Commerce-Depots und Callcenter sogar zu, das neue industrielle Herz Deutschlands zu werden.

Tatsächlich ist es bislang recht überzeugend gelungen, nach Tesla weitere Teile der Wertschöpfungskette neuer Mobilität ins Land zu holen. Bei Ludwigsfelde hat sich das US-Unternehmen Microvast angesiedelt, das Lithium-Ionen-Batterien vornehmlich für Nutzfahrzeuge produziert. In Guben will das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium eine Raffinerie errichten, in der ab 2024 in großen Mengen Lithiumhydroxid als essenzieller Bestandteil leistungsfähiger Akkus entstehen soll.

1000 Kilometer Reichweite versprochen

Erst in der vorigen Woche kündigten Rock Tech und Mercedes-Benz die engere Zusammenarbeit an. Demnach werden ab 2026 jährlich bis zu 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid an Mercedes-Benz und seine Batteriepartner geliefert. Das wäre gut ein Drittel der geplanten Kapazität in Guben. Nun also auch noch das chinesische Unternehmen Svolt, das in der südbrandenburgisch-sächsischen Region bereits gut vernetzt ist. Im Oktober hatten Svolt und der Chemiekonzern BASF jedenfalls die gemeinsame Weiterentwicklung von Akku-Materialien und Recycling-Technologien vereinbart. Themen, die BASF im nur zehn Kilometer von Lauchhammer entfernten Schwarzheide gebündelt hat.

Dabei ist Svolt noch ein junges Unternehmen. Vor vier Jahren ging es als Spin-off aus dem chinesischen Automobilhersteller Great Wall hervor und bezeichnet sich selbst als „globales Hightech-Unternehmen“, das Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeichersysteme entwickelt und produziert. Weltweit beschäftigt Svolt 12.000 Mitarbeiter, von denen etwa jeder vierte in der Forschung oder Entwicklung tätig ist, was dem Unternehmen zu immerhin 550 Patenten verhalf. Erst Ende August überraschte Svolt mit der Nachricht von der Entwicklung einer Akkuzelle mit besonders hoher Energiedichte und dem Versprechen, dass damit „Fahrzeuge mit einer Reichweite von über 1000 Kilometern realisiert werden“ könnten.

Zudem ist Svolt Teil einer aufstrebenden chinesischen Batterie-Industrie, die ihre Position auf dem Weltmarkt seit Jahren stetig ausbaut. Wurde das Akkugeschäft lange Zeit von japanischen und südkoreanischen Unternehmen wie Panasonic, LG oder Samsung dominiert, so kommen nach Angaben des südkoreanischen Marktforschungsinstituts SNE Research heute sechs der zehn größten Batterie-Hersteller der Welt aus China, liefern zusammen 47 Prozent der Weltproduktion, und sie kommen nach Europa.

„Wir haben mittlerweile viele Aufträge von europäischen Kunden und eine hohe Nachfrage nach Zellen. Deswegen haben wir uns entschieden unser erstes Werk in Europa in Deutschland zu bauen“, sagte Svolt-Chef Hongxin Yang vor zwei Jahren. Im Saarland will Svolt eine Zellen-Fabrik sowie eine Batterie-Produktion errichten, mit deren Jahreskapazität 300.000 bis 500.000 Elektroautos bestückt werden können. Angeblich werden dafür zwei Milliarden Euro investiert.

Da damit auch 2000 Jobs versprochen wurden, sorgte die Botschaft von den brandenburgischen Svolt-Plänen im Saarland für einige Verunsicherung. Schnell wurde gemutmaßt, dass das Saarland für Brandenburg aufgegeben werden könnte. Zumal das in Saarlouis ansässige Ford-Werk gerade erst die erhoffte Produktion eines neuen Elektromodells an das Werk im spanischen Valencia verloren hatte. Doch bei Svolt wurde auf Anfrage versichert, dass die Pläne im Saarland nicht gefährdet seien. Svolt denkt also groß und will im Saarland wie auch in Brandenburg bauen. Und tatsächlich ist der Bedarf riesig.

Jörg Neuhausen von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) geht davon aus, dass die Nachfrage nach Batterien für Elektroautos in den nächsten acht Jahren jährlich um 35 Prozent wachsen wird. Und er plädiert für den Ausbau der Zellproduktion in Europa. Denn nach seiner Analyse werden in Europa zwar etwa 30 Prozent der E-Autos gebaut, aber nur ein Zehntel der weltweiten Batteriezellen hier gefertigt. Zudem werden die Wertschöpfungsketten von China dominiert. „Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen muss man nicht nur von einer Chance, sondern auch von einer Notwendigkeit für eine größere europäische Batteriezellproduktion sprechen“, sagt Neuhausen.

Aber immerhin entstehen Batteriefabriken in Deutschland derzeit so zahlreich wie einst Fertigungsstätten für Solarpanele. Mercedes baut in Stuttgart, Volkswagen in Salzgitter, Porsche in Tübingen und Opel in Kaiserslautern. Darüber hinaus lässt Weltmarktführer CATL aus China bei Erfurt in Thüringen seit 2019 eine Fabrik errichten, die zu den weltweit größten Produktionsstätten für Lithium-Ionen-Zellen gehören wird.