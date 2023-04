Studie: Kohleausstieg bis 2030 auch in der Lausitz machbar Ein Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 wäre einer Untersuchung zufolge bei sinkenden Strompreisen und gleichbleibender Versorgungssicherheit auch in der Lausitz... dpa

ARCHIV - Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). ld/dpa Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Dresden -Ein Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 wäre einer Untersuchung zufolge bei sinkenden Strompreisen und gleichbleibender Versorgungssicherheit auch in der Lausitz möglich. „Die Energiemarktstudie mit Fokus auf das Lausitzer Revier macht auch deutlich, dass ein Kohleausstieg in Ostdeutschland sogar vor 2030 wirtschaftlich, machbar und geplant vorausschauender für die Region ist“, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen am Freitag mit.