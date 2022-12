Studie: Vorweihnachtsgeschäft des Versandhandels schrumpft Konsumflaute: Im Oktober und November lief das Online-Vorweihnachtsgeschäft deutlich schlechter als noch im vergangenen Jahr. Besonders die Modebranche ist b... dpa

ARCHIV - Der Umsatz der Online-Versandhändler ging im Vorweihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr zurück. Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin -Das Vorweihnachtsgeschäft der Online-Versandhändler ist deutlich schlechter gelaufen als im Vorjahr. In den Monaten Oktober und November ging der Umsatz der Branche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,8 Prozent zurück, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) am Montag in Berlin mitteilte.