Sudan: Welche Interessen haben die Großmächte?

Wie sich die Bilder gleichen: Der Westen evakuiert seine Leute – zunächst aus Afghanistan, nun aus dem Sudan. Auch wenn die Hintergründe sich unterscheiden, so könnte man doch fragen: Sind die dramatischen Szenen schon Teil der globalen Zeitenwende, mit der die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ende geht? Kommt jetzt die „multipolare“ Welt, deren Verfechter versprechen, sie werde gerechter, friedlicher und selbstbestimmter sein?

Der Blick auf den Sudan zeigt: Illusionen sind nicht angebracht. Ob es eine Transformation gibt und wohin auch immer sie führen wird: Der Kampf um die Weltherrschaft wird blutig ausgefochten. Vor allem rohstoffreiche Länder wie der Sudan können nicht mit Rücksichtnahme rechnen. Der Außenminister Kenias sagte kürzlich im Blick auf das vom Bürgerkrieg zerrissene Land, es gäbe „viele Spieler, die versuchen, den Sudan aus irgendeinem Grund als Spielfeld zu nutzen, für das Gold im Sudan, für territoriale Stärke und Kontrolle der Region“.

Die beiden Militärführer, die sich an die Macht geputscht haben und einander nun bekriegen, agieren wie Warlords: Sie wissen, dass ihr Land geostrategisch wichtig ist und spielen die Groß- und Regionalmächte gegeneinander aus. Sowohl die reguläre Armee als auch die paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF) haben vor der Eskalation versucht, sowohl die USA als auch China und Russland als Unterstützer zu gewinnen. Die Amerikaner sahen sich vor eine besondere Herausforderung gestellt: Die Militärführer haben der US-Regierung mitgeteilt, dass sie sich auf ihre Seite schlagen würden, wenn die Amerikaner auf die Idee verzichten, dass der Sudan demokratisch werden müsse. Nur ein militärisch geführtes Land garantiere für die Stabilität in der Region.

Dies ist für die USA extrem wichtig: In ihrer kürzlich veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie legt die Biden-Regierung fest, sie wolle ausländische oder regionale Mächte daran hindern, die Bewegungsfreiheit durch die Wasserstraße, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean verbindet, zu gefährden. Zugleich will die US-Regierung die arabisch-israelischen Beziehungen mit den Abraham-Abkommen verbessern, um die Sicherheit am Roten Meer zu gewährleisten. Diese wichtigen Ziele könnten dazu führen, dass Washington tatsächlich auf die Errichtung einer Demokratie verzichten könnte.

Als besonderen Anreiz haben die Militärs des Landes den Amerikanern in Aussicht gestellt, einen geplanten russischen Marinestützpunkt nicht zu bauen, wenn die Milliarden aus dem Westen fließen. Das Middle East Institute in Washington resümiert, im Grunde könne diese Entwicklung nur noch gestoppt werden, wenn sich die „sudanesische zivile Opposition zusammenschließt und das Militär zwingt, die Macht an eine vollständige zivile Übergangsherrschaft zu übergeben“.

Die Russen sind seit langem im Sudan aktiv – vor allem mit Waffen. Auch die Söldner-Truppe Wagner ist präsent – nach Ansicht westlicher Quellen als Unterstützer der RSF, nach eigener Darstellung als neutraler Vermittler. Das ist nicht sehr glaubwürdig, weil Wagner-Söldner schon zu Zeiten der Diktatur im Land waren und bei der Niederschlagung eines demokratischen Aufbruchs geholfen haben.

Eine besondere Rolle spielt China: Der Sudan und China unterhalten enge wirtschaftliche Beziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Landwirtschaft, Energie und Bergbau. Die Exporte des Sudan nach China im Jahr 2020 erreichten 766 Millionen US-Dollar, was 19 Prozent seiner Gesamtexporte entspricht und China zu seinem zweitgrößten Handelspartner macht. Chinas regionale Rolle wird von anderen Ländern in Afrika, einschließlich Ägypten, gefördert, die es als Alternative zu den USA sehen oder eine Absicherungsstrategie zwischen den beiden verfolgen, um ihre eigenen Interessen zu maximieren. Dies ermöglicht es China, die USA in der Region herauszufordern und seine Einflusssphäre auszubauen. Im Zuge des „Neuen Seidenstraße“ ist China bereits in großen Teilen Afrikas dominant.

In diesem Zusammenhang setzt Peking auf regionale Bündnisse: Zunächst wurden der Iran und Saudi-Arabien zusammengebracht, aktuell soll Syrien wieder in die Arabische Liga bugsiert werden. Diese Bündnisse sind Zweckbündnisse, die der militärischen und wirtschaftlichen Überlegenheit des US-Hegemons noch nichts wirklich entgegensetzen können. Doch auf mittlere Sicht werden diese Bündnisse Wirkung entfalten. Wenn die Amerikaner und der Westen schlau sind, gehen sie in diese Entwicklung aus einer Position der Stärke: Man kann mit allen reden. Dann gewinnen die besseren Argumente – im konkreten Fall also Demokratie und Rechtsstaat. Die militärische Karte sollte dagegen nicht die bevorzugte Sprache einer hoch entwickelten Zivilisation sein.