Svolt kommt nach Lauchhammer: Batterietechnik in der Lausitz

Lauchhammer -Das chinesische Hightech-Unternehmen Svolt siedelt sich auf dem früheren Vestas-Gelände in Lauchhammer an. Am Freitag stellte es dort seine Pläne vor. Über die Höhe der Investitionen am Lausitzer Standort, den Produktionsstart und die Zahl der Arbeitsplätze, die entstehen könnten, machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Svolt befinde sich mit dem Projekt noch in einer frühen Phase, sagte der Europachef des Unternehmens, Kai-Uwe Wollenhaupt. Derzeit werde ein Masterplan für den Umbau, die Modernisierung und Erweiterung des ehemaligen Vestas-Geländes erarbeitet. Eine Übernahme von ehemaligen Vestas-Mitarbeitenden sei für das Unternehmen denkbar, so Wollenhaupt. Das Werk könnte einmal eine Kapazität von 1000 Arbeitsplätzen haben.