Tankschock für Millionen Deutsche: Warum ist Diesel so teuer geworden?

Wer Diesel fährt, muss wieder starke Nerven haben – oder große Reserven im Geldbeutel. Diesel ist nämlich gerade so teuer wie seit einem halben Jahr nicht. Allein in den letzten vier Wochen ist der Literpreis um zwölf Cent gestiegen, im Vergleich zum Tiefpunkt im Mai sogar um 17 Cent. Das ergibt die neueste ADAC-Auswertung.

Laut dem Vergleichsportal Benzinampel kostet ein Liter Diesel in Berlin aktuell durchschnittlich 1,79 Euro pro Liter. An machen Tankstellen beträgt der Preis bis zu 2,20 Euro. Besonders bitter ist: Der Preisschock fällt mitten in die Ferienzeit! Jeder zweite deutsche Urlauber verreist laut dem ADAC mit dem Auto. Und jedes dritte Auto in Deutschland ist nach wie vor ein Diesel. Selbst wenn man bedenkt, dass viele Diesel Firmenwagen sind, wird schnell klar: Der Preisschock hat Millionen Deutsche getroffen. Und das in einer Zeit, in der Geld bei vielen Deutschen ohnehin knapp ist, in der viele schon zum Sparen beim Wocheneinkauf gezwungen sind und der Urlaub ohnehin kleiner ausfällt. Wirtschaftsflaute und Inflation sei Dank.

Der Dieselpreis steigt in Deutschland wieder: Woran liegt das?

Wer beim Tanken immer auch einen Blick auf den Benzinpreis verliert, der dürfte sich die Augen reiben. Benzin ist in den letzten Wochen nur vier Cent teurer geworden – vergleichsweise wenig also. Im Mai lagen Benzin und Diesel noch 23 Cent auseinander, heute sind es nur noch neun Cent. Bemerkenswert ist das, weil beide Sorten unterschiedlich besteuert werden. Auf den Liter Diesel fallen fast 20 Cent weniger Steuer an als auf den Liter Benzin.

Warum wird aber ausgerechnet der Diesel teurer? Zum einen ist der Börsenpreis für ein Barrel Rohöl in den letzten vier Wochen um umgerechnet sieben Euro oder neun Prozent gestiegen. Saudi-Arabien und China verknappen gerade das Angebot, die USA fragen wegen der boomenden Wirtschaft mehr nach – beides treibt den Preis. Deshalb sind sowohl Benzin als auch Diesel teurer geworden.

Diesel und Heizöl: Die Nachfrage zieht mit Blick auf den Winter an

Entscheidend ist beim Diesel aber ein anderer Effekt. Denn der Diesel konkurriert in den Raffinerien mit dem Heizöl, die Herstellung ist nahezu identisch. Und beim Heizöl ziehe die Nachfrage gerade an und wirke sich auf den Dieselpreis aus, wie auch Dr. Norbert Prack vom ADAC erklärt.

Immerhin werden rund vier Millionen Wohnungen in Deutschland mit Öl geheizt. Und der Ukraine-Krieg hat die Heizungsbesitzer verunsichert. Der Krieg und die Sanktionen haben Heizöl knapp und teuer gemacht. Nur nachvollziehbar, dass man sich jetzt schon im Sommer für den Winter mit Heizöl eindeckt. Der Börsenpreis für Heizöl hat sich entsprechend in den letzten vier Wochen um ganze 20 Prozent verteuert. Dass es bald wieder deutlich günstiger wird, ist nicht zu erwarten. Die Vorratskäufe dürften nämlich erst begonnen haben und die Anbieter sich über die hohen Preise freuen.

C0₂-Preis steigt auf 40 Euro: 2024 wird es noch teurer – wo bleibt der Ausgleich?

Obendrauf kommt, dass die Bundesregierung weiter an der Preisschraube dreht. Um den Klimafonds mit Geld zu füllen, will sie den CO₂-Preis ab Januar 2024 von 30 auf 40 Euro pro Tonne anheben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Die Nachrichtenlage treibt den Preis allerdings noch spekulativ nach oben. Ursprünglich geplant war ein Anstieg auf 35 Euro, diskutiert wurde auch ein CO₂-Preis von 45 Euro pro Tonne. Konkret bedeutet das: Benzin, Diesel und Heizöl werden fast vier Cent teurer. Aufs Jahr gerechnet geht die Ampel von 2,3 Milliarden Euro an Mehreinnahmen aus: 2,3 Milliarden, die beim Tanken und Heizen draufgezahlt werden. Man könnte auch sagen: eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Und wo bleibt der Ausgleich?

Eigentlich hatte die Ampel versprochen, dass der CO₂-Preis gar keine Steuererhöhung durch die Hintertür wird, weil die eingenommenen Milliarden mit dem Klimageld zurückgegeben werden sollen. Eigentlich! In der Realität gibt es kein Klimageld, ja nicht einmal einen Gesetzentwurf dafür. Der Ball liegt beim Finanzministerium von Christian Lindner (FDP), dort sollen Experten einen Auszahlungsmechanismus entwerfen. Bisher ohne Fortschritt.

Nächstes Jahr soll die CO₂-Bepreisung insgesamt 10,9 Milliarden Euro in den Staatshaushalt spülen, letztes Jahr waren es 8,6 Milliarden. Seit der Einführung 2021 kommen bis nächstes Jahr fast 40 Milliarden Euro zusammen. 40 Milliarden, die den Verbrauchern abgezwackt, aber nicht zurückgegeben wurden. Entgegen allen Versprechen. Dass der CO₂-Preis jetzt noch schneller ansteigen soll, erzeugt im günstigsten Fall nur Wählerfrust und Politikverdrossenheit; im schlimmsten Fall treibt das Wähler zur AfD.



