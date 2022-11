Task Force zur Ölraffinerie PCK tagt: Region will Wandel Die Ölraffinerie PCK in Schwedt ist seit langem ein Sorgenkind von Bund und Land. Mit der Abkehr von russischem Öl will die Region nun verstärkt auf Bioenerg... dpa

ARCHIV - Blick auf die Ölraffinerie in Schwedt. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Potsdam -Was kommt nach dem russischen Öl? Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort der Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs voranbringen. Dabei geht es auch um alternative Treibstoffe wie Wasserstoff. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berief eine Task Force der Landesregierung zur PCK-Raffinerie ein, nachdem Mitte September Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Zukunftskonzept zur Sicherung des Raffinerie-Standorts vorgestellt hatte. Über eine Milliarde Euro umfasst das Paket. Es sollen auch künftige Investitionsvorhaben gefördert werden.