Task Force zur Ölraffinerie PCK zusammengekommen Eine Task Force der Landesregierung zur Zukunft der Ölraffinerie Schwedt ist am Donnerstagnachmittag zu ihrer ersten Beratung in Potsdam zusammengekommen. Bu... dpa

Potsdam -Eine Task Force der Landesregierung zur Zukunft der Ölraffinerie Schwedt ist am Donnerstagnachmittag zu ihrer ersten Beratung in Potsdam zusammengekommen. Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort Schwedt voranbringen.