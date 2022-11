Task Force zur Raffinerie PCK tagt: Neuausrichtung geplant Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort der Ölraffinerie PCK in Schwedt voranbringen. Dabei geht es auch um alternative Treibstoffe wie Wasserst... dpa

Potsdam -Bund und Land wollen eine Neuausrichtung am Standort der Ölraffinerie PCK in Schwedt voranbringen. Dabei geht es auch um alternative Treibstoffe wie Wasserstoff. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) berief eine Task Force der Landesregierung zur PCK-Raffinerie ein. Die Gruppe tagt erstmals an diesem Donnerstag. Am Nachmittag (15.30 Uhr) nehmen Woidke, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), zu den Ergebnissen Stellung. Auch der Sprecher der PCK-Geschäftsführung, Ralf Schairer, soll an dem Treffen teilnehmen.