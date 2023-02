Taskforce-Sitzung zur Raffinerie PCK am 20. Februar Der Stand der Öllieferungen an die Raffinerie PCK in Schwedt soll nun am 20. Februar auf einer Sondersitzung der Taskforce bei der Landesregierung beraten we... dpa

ARCHIV - Ein Turm mit einem «PCK»-Logo ist auf dem Gelände der PCK-Raffinerie zu sehen. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Stand der Öllieferungen an die Raffinerie PCK in Schwedt soll nun am 20. Februar auf einer Sondersitzung der Taskforce bei der Landesregierung beraten werden. Das kündigte Regierungssprecher Florian Engels am Freitag in Potsdam an.