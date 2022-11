Technische Problemen bei DKB-Konten: Rückbuchungen laufen Nach technischen Problemen beim Internetbanking der Deutschen Kreditbank (DKB) hat diese mit den Rückbuchungen doppelt abgebuchter Beträge bei Kundinnen und ... dpa

Berlin -Nach technischen Problemen beim Internetbanking der Deutschen Kreditbank (DKB) hat diese mit den Rückbuchungen doppelt abgebuchter Beträge bei Kundinnen und Kunden begonnen. „Die Rückbuchungen wurden bereits veranlasst“, teilte ein Sprecher am Freitagabend mit. „Dieser Prozess wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.“ Bei Girokonten der DKB war es am Freitag zu den fehlerhaften Buchungen gekommen, Grund sei eine technische Störung gewesen, hieß es.