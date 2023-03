Technische Störung bei Lufthansa: Verspätungen und Ausfälle Lufthansa-Fluggäste müssen sich am Frankfurter Flughafen auf verpätete und gestrichene Flüge einstellen. Grund sind technische Störungen. dpa

Eine Passagiermaschine der Lufthansa startet vom Flughafen Frankfurt. Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main -Technische Störungen haben bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen den Betrieb ausgebremst. Beeinträchtigt seien der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding am Frankfurter Flughafen, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Es komme zu Verspätungen oder Flugstreichungen. Fluggästen würden alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten.