Viele Senioren besitzen heute eine eigene Immobilie. Das Geld zum Leben ist trotzdem knapp: Zwar fällt keine Miete an, aber die monatliche Rente ist gering, vieles wird teurer und das Haus muss instand gehalten werden. Immer mehr Anbieter und auch einige Volksbanken werben mit der Lösung Teilverkauf: Die Besitzer veräußern einen Teil ihrer Immobilie an das Unternehmen oder die Bank und können dennoch weiter darin wohnen bleiben. „Das ist ein gutes Geschäft“, sagt Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg, „allerdings allein für den Anbieter.“

Zwar bekommen die Immobilienbesitzer sofort ihren Anteil ausgezahlt. Dafür, dass sie weiterhin in ihrem Haus wohnen bleiben, fällt fortan allerdings ein Nutzungsentgelt an. Mit anderen Worten: eine Art Miete. Die beträgt in der Regel drei bis vier Prozent pro Jahr für den verkauften Anteil. Auch Instandhaltungskosten oder Kosten für anfallende Modernisierungen müssen die ursprünglichen Besitzer weiterhin selbst tragen. „Teilverkaufsmodelle befinden sich meiner Ansicht nach an der Grenze zur legalen Trickbetrügerei“, sagt Sebastian. „Anders als beworben, handelt es sich nicht um einen Verkauf, sondern um ein wahnsinnig teures und riskantes Darlehen.“

Teilverkauf: Auch das rechtliche Risiko ist groß

Riskant deshalb, weil in den allermeisten Verträgen zusätzlich eine Mindestwertsteigerung der Immobilie einberechnet ist. Wird die Immobilie etwa bei Umzug in ein Pflegeheim oder nach dem Tod der Bewohner verkauft, erhält der Anbieter seinen Anteil am Verkaufspreis inklusive einer Mindestwertsteigerung von bis zu 17 Prozent. Ist der Wert des Objekts gar nicht in dem Maße gestiegen, muss der ursprüngliche Besitzer die Differenz ausgleichen. Zusätzlich berechnen Anbieter beim Verkauf zumeist ein Durchführungsentgelt.

Auch der Immobilienexperte Peter Burk vom Institut Bauen und Wohnen rät vom Teilverkauf ab. „Das Modell rechnet sich für Hausbesitzer in keiner Weise“, so Burk. Auch rechtlich würden Kunden ein hohes Risiko eingehen. So sei der Teilverkauf gesetzlich kaum geregelt. „Es ist für Eigentümer ferner auch immer unklar, was im Einzelfall passiert, wenn das Unternehmen, an das ich einen Teil meiner Immobilie veräußert habe, beispielsweise in Insolvenz gerät“, so Burk.

Neben der Volksbank sind es vor allem private Anbieter, die diese Form der Immobilienverrentung anbieten. Zu den bekanntesten am Markt zählen Deutsche Teilkauf, Engel & Völkers Liquidhome oder Wir Immorente. Letzteres Unternehmen hat neben dem Teilverkauf auch noch andere Verrentungsmodelle im Programm. Geschäftsführerin Ivonne Kühl sagt: „Wir bieten den Teilverkauf zwar an, es ist unserer Meinung nach aber tatsächlich nur in wenigen Fällen das wirklich geeignete Produkt.“ So könne es für Immobilienbesitzer eine Lösung sein, für die kein anderes Modell infrage komme, etwa weil aufgrund einer eher schlechteren Lage des Grundstücks kein Darlehen zu bekommen sei. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern übernimmt das Unternehmen das Wertverlustrisiko. Das Nutzungsentgelt auf den verkauften Teil müssen Kunden aber auch hier zahlen, ebenso bleibt das Instandhaltungsrisiko beim ursprünglichen Besitzer.

Leibrente und Umkehrdarlehen als Alternative?

Weitere Modelle der Immobilienverrentung sind das Umkehrdarlehen und die Leibrente. Bei der Leibrente wird die Immobilie gegen ein lebenslanges Wohnrecht und eine lebenslange Rente verkauft. Das Wohnrecht ist im Preis mit einkalkuliert und reduziert den Auszahlungsbetrag. Ob sich die Leibrente wirtschaftlich rentiert, hängt im Grunde davon ab, wie lange der Rentner lebt. Wird der ursprüngliche Immobilienbesitzer sehr alt, bekommt er mehr Geld ausgezahlt, stirbt er hingegen früh, verbleibt das restliche Geld beim Anbieter. Für Instandhaltung und andere Kosten kommt der neue Eigentümer auf. Aber auch diese Auslagen sind natürlich von Anfang an eingepreist.

Laut Kühl eignet sich die Leibrente insbesondere für Hausbesitzer, die sich nicht mehr selbst um die Instandhaltung ihrer Immobilie kümmern wollen oder können und auch nicht zwingend etwas vererben wollen. „Steht irgendwann doch ein Umzug in ein Pflegeheim an, endet der Vertrag und der Kunde bekommt eine Erstattung für das von diesem Zeitpunkt an nicht mehr genutzte Wohnrecht“, sagt Kühl.

„Die Leibrente ist ebenfalls sehr teuer und wegen ihrer Inflexibilität rate ich auch davon ab“, sagt Sebastian. „Eine Alternative kann sein, einen privaten Käufer zu finden und ein lebenslanges Wohnrecht zu vereinbaren.“ So könne man womöglich einen besseren Preis erzielen.

Die Immobilie dient als Sicherheit

Bleibt noch die dritte Variante: das Umkehrdarlehen. Hierbei handelt es sich wieder, wie der Name schon sagt, um eine Art Kredit, bei dem die Immobilie als Sicherheit dient. Anders als ein reguläres Darlehen wird der Kredit monatlich an den Immobilienbesitzer ausgezahlt. „Bei einer echten Umkehrhypothek zahlen Sie weder Zins noch Tilgung während der gesamten Laufzeit, und es gibt kein konkretes Fälligkeitsdatum. Erst wenn die Eigentümer versterben oder ausziehen, muss der Kredit inklusive Zinsen zurückgezahlt werden“, sagt Kühl. Das passiert in der Regel durch den Verkauf der Immobilie. Ist der Wert der Immobilie in der Zwischenzeit gestiegen, profitieren davon allein die Eigentümer oder Erben. Allerdings handhaben Anbieter die genaue Ausgestaltung oft unterschiedlich.

„Das Umkehrdarlehen oder auch ein ganz normales Darlehen halte ich für das beste Modell“, sagt Sebastian. „Nur so behält ein Eigentümer die Option, sein Haus doch noch als Ganzes zum besten Preis zu verkaufen, wenn er etwa in ein Altersheim ziehen muss.“ Immobilienexperte Burk schätzt Umkehrdarlehen hingegen als zu teuer ein. Er rät zu regulären Krediten. Die sind im Alter allerdings schwieriger zu bekommen. „Grundsätzlich rate ich, solche Produkte zur Immobilienverrentung nie ohne anwaltliche Beratung zu unterschreiben“, so Burk.