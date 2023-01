Telekom bietet eigenes Smartphone nun auch in Deutschland an In einem schwierigen Marktumfeld versucht die Deutsche Telekom, sich hierzulande als Smartphone-Anbieter zu etablieren. Nach Jahren es Wachstums gehen die Ve... dpa

Bonn -Die Deutsche Telekom macht Smartphone-Anbietern auch in Deutschland Konkurrenz mit einem eigenen 5G-Telefon. Der Netzbetreiber gab am Dienstag den Verkaufsstart der Modelle T Phone und T Phone pro bekannt, die mit einem Preis ab 219 Euro vor allem den Markt für Einsteiger-Geräte ins Visier nehmen. In diesem Bereich sind vor allem chinesische Anbieter zuhause.