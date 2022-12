Tesla kann Gelände erweitern: Echo auf Entscheidung geteilt Der US-Autobauer Tesla will nicht nur sein Werk ausbauen - er plant auch eine Erweiterung des ganzen Geländes in seiner ersten europäischen Autofabrik bei Be... dpa

ARCHIV - Jörg Steinbach (SPD), Brandenburger Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie, posiert während eines dpa-Interviews. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Grünheide -Die Weichenstellung für eine Erweiterung des Geländes von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist bei der Brandenburger Landesregierung auf ein positives Echo gestoßen. „Ich begrüße es, dass die Gemeindeversammlung Grünheide mit ihrer Entscheidung zur Erneuerung des Bebauungsplans für das Gelände die Grundlage gelegt hat, der wirtschaftlichen Entwicklung am Standort einen weiteren Impuls zu verleihen“, teilte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.