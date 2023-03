Tesla kontrolliert notwendige Genehmigungen stärker Der US-Elektroautobauer Tesla hat auf fehlende Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen reagiert. Im Unternehmen sei ein neuer Bereich der „baurechtlichen Fr... dpa

ARCHIV - Arbeiter gehen über das Werksgelände der Tesla-Fabrik. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Grünheide -Der US-Elektroautobauer Tesla hat auf fehlende Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen reagiert. Im Unternehmen sei ein neuer Bereich der „baurechtlichen Freigabe zur Nutzung“ eingerichtet worden, hieß es aus dem Unternehmen. Die Brandenburger Landesregierung hatte am vergangenen Freitag nach einem Treffen mit Vertretern des Unternehmens erklärt, dass Tesla Konsequenzen zugesichert habe. Am Mittwoch kündigte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) an, dies solle geprüft werden.