Rabattschlacht in Indien: Tesla will Neuwagen für 22.000 Euro auf den Markt bringen

Ein Tesla Model 3, das günstigste Modell des amerikanischen Autokonzerns, kostete lange ab 45.000 Euro. Das Model Y ist noch ein paar Tausend Euro teurer. Nach der Preissenkung in Deutschland kann man das Model 3 für rund 38.500 Euro bekommen, günstiger geht es kaum.



Außer in Indien. Hier will Tesla laut einem Reuters-Bericht ein Werk bauen, das deutlich günstigere Autos produzieren soll. Tesla-Vertreter werden sich noch in diesem Monat mit dem indischen Handelsminister treffen, um Pläne für den Bau einer Fabrik zur Produktion eines neuen 24.000-Dollar-Autos (umgerechnet 22.000 Euro) zu besprechen, schrieb Reuters unter Verweis auf eine vertraute Person. Tesla habe Interesse am Bau einer Fabrik in Indien bekundet, die kostengünstige Elektrofahrzeuge (EVs) für den lokalen Markt und für den Export produzieren würde, heißt es. Es soll sich dabei um ein komplett neues Modell handeln.

Tesla-Werk in Indien: Das neue Modell soll noch günstiger werden

Das bevölkerungsreichste Land ist mit seinen 1,426 Milliarden Menschen ein heiß umworbener Markt für Tesla. Anders als China ist Indien zudem eine parlamentarische Demokratie, auch wenn dessen Kaufkraft 2022 mit rund 2379 US-Dollar BIP pro Kopf um das Fünffache geringer war als die chinesische.

Im letzten Jahr hatte Tesla sich noch um Zollerleichterungen für eigene Autos in Indien bemüht, doch die indischen Regierungsbeamten hatten darauf bestanden, dass der amerikanische Konzern sich zur Herstellung von Autos vor Ort verpflichten sollte. Das Treffen mit dem indischen Handelsminister wäre ein weiterer Schritt auf höchster Ebene zwischen Tesla und der indischen Regierung seit Juni, als der Tesla-Chef Elon Musk den indischen Premierminister Narendra Modi traf und eine bedeutende Investition im Land ankündigte. Tesla werde „so schnell wie menschenmöglich“ nach Indien kommen, erklärte Musk dazu.

Sollte Musk eine Zustimmung erhalten, wäre das zwei Millionen Rupien (umgerechnet 24.000 US-Dollar) teure neue Tesla-Modell um 25 Prozent günstiger als das Modell für den chinesischen Markt. Dieses wird dort aktuell für ungefähr 32.200 US-Dollar verkauft. Das Preisziel für das neue Tesla-Fahrzeug, nämlich die 24.000 US-Dollar, wurde Anfang Juli von der Zeitung The Times of India bekannt gegeben. Beim neuen Tesla-Deal soll es sich um die Produktion von einer halben Million Autos im Jahr handeln.

Tesla fährt in Indien der chinesischen Konkurrenz davon

Als Elon Musk sein Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide bauen wollte, zeigten sich viele Politiker hierzulande begeistert und freuten sich über die Investitionen. Doch Indien will trotz Interesses an Investitionen offenbar immer noch keinen roten Teppich für Tesla ausrollen. Wie die indische Zeitung Business Today berichtet, soll Tesla in Indien nach einem Plan der Regierung keine Sonderanreize für seine Fabrik bekommen. Tesla könne sich wie jedes Unternehmen um Subventionen bewerben, zitierte die Zeitung einen zuständigen Beamten.

Trotzdem ist das Unternehmen im Vorteil gegenüber der chinesischen Konkurrenz. Denn dem asiatischen Hauptkonkurrenten BYD, dem größten chinesischen Autokonzern, wurde von der indischen Regierung untersagt, in Indien weiter zu expandieren. BYD verkauft in Indien bereits Elektroautos und hatte vergangene Woche angekündigt, dort zusammen mit einem lokalen Partner eine Milliarde Dollar für eine Elektroauto- und Batteriefabrik investieren zu wollen.

Daraus wird nun nichts, da Neu-Delhi unter Verweis auf Sicherheitsbedenken einer Expansion von BYD einen Riegel vorgeschoben hat. Wie das Portal Teslamag berichtet, könnte die Entscheidung kuriose Folgen haben: Das chinesische Unternehmen wird wohl das Modell Seal, das Ende des Jahres als sein drittes Elektroauto auf den indischen Markt kommen soll, halb zerlegt importieren und vor Ort zusammenbauen müssen. Das könnte für BYD zu Produktionsstaus führen, Tesla hätte in Indien hingegen freie Fahrt.



