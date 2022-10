Teuerungswelle schlägt auf Versicherer durch Wenn alles teurer wird, werden auch Versicherungen kostspieliger - obwohl die Branche weder energieintensiv ist noch hohe Lieferkosten hat. Schuld ist eine K... Carsten Hoefer Steffen Weyer dpa

Baden-Baden -Den Verbrauchern stehen in den kommenden Monaten auch bei Versicherungen höhere Preise ins Haus. Höhere Preise seien sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung „unverzichtbar“, sagte Michael Pickel, Deutschlandchef der Hannover Rück, am Montag.