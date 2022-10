Teure Energie: Gaspreiskommission soll Ergebnisse vorlegen Auf welche Hilfe können Verbraucher und Wirtschaft im Umgang mit rasant gestiegenen Gaspreisen hoffen? Wie die Unterstützung aussehen könnte, dazu sollen sic... dpa

ARCHIV - Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen von hohen Energiepreisen entlastet werden. Noch offen ist, wie? Patrick Pleul/dpa

Berlin -Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse soll an diesem Montag mit Spannung erwartete Ergebnisse vorlegen. Die drei Vorsitzenden und 21 Mitglieder aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag tagen auch am Wochenende. Erwartet wird sogar eine Nachtsitzung in der Nacht zum Montag.